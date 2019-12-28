Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений

США, выйдя из ряда международных соглашений, тем самым минимизировали правовые рамки, которые ранее сковывали действия Вашингтона. Такое мнение в программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24» выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Соединенные Штаты Америки, именно они стоят во главе этого процесса, посчитали необходимым для себя минимизировать те правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке. Они как из ЮНЕСКО вышли, сняв с себя все обязательства по договоренностям, как по климатическому соглашению опять же обнулили все свои подписи, точно также это коснулось темы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран и всего блока, связанного с ограничением вооружений», — добавила она.

Захарова также отметила, что ранее военно-политическая сфера стояла неким особняком и не подвергалась резким заявлениям или каким-то обострениям. Дипломат убеждена, что в отдельный блок не стоит выводить тему разоружений, когда речь идет о размывании или разрушении международных договоренностей.

В мае 2018 года США заявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном и ввели экономические санкции против страны. В мае 2019 года Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение некоторых своих обязательств по СВПД.

1 февраля 2019 года США официально уведомили Россию о приостановлении положений ДРМСД, объяснив свое решение регулярным нарушением со стороны России условий договора. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729, чья дальность не соответствует договору. Вслед за Вашингтоном участие в договоре прекратила Россия.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил до конца 2019 года продлить заключенный в 2010 году договор с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.