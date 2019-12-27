В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета

В Казахстане нашли бортовые самописцы потерпевшего крушение пассажирского самолета Fokker-100. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, передает inbusiness.kz.

«Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования», — сказал он.

Самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан. Он потерял высоту, врезался в бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 98 человек.

По данным МВД Казахстана, в результате погибли 12 человек и еще 49 пострадали. Ведомство начало расследование.