Власти Казахстана уточнили число жертв крушения лайнера в Алма-Ате

По данным местного МВД, жертвами авиакатастрофы стали 12, а не 14 человек. Среди погибших — командир воздушного судна и председатель Совета генералов Казахстана

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

Жертвами авиакатастрофы у аэропорта Алма-Аты, по уточненной информации, стали 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД.

На месте погибли восемь человек, включая командира экипажа. Двое погибли в аэропорту, после того как их достали из-под обломков самолета, еще двое скончались уже в больнице. В списке пострадавших 49 человек.

Данные МВД о 12 погибших также приводит издание Zakon.kz. В ведомстве уточнили, что в числе находившихся на борту пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Киргизии и один — Китая. Все остальные — граждане Казахстана.

27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, во время взлета упал в жилом секторе близ аэропорта вылета. На борту находились 100 человек, из них пострадали несколько десятков. Изначально сообщалось о 14 погибших. Среди подтвержденных жертв крушения председатель Совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.