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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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Власти Казахстана уточнили число жертв крушения лайнера в Алма-Ате
По данным местного МВД, жертвами авиакатастрофы стали 12, а не 14 человек. Среди погибших — командир воздушного судна и председатель Совета генералов Казахстана
Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

Жертвами авиакатастрофы у аэропорта Алма-Аты, по уточненной информации, стали 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД.

На месте погибли восемь человек, включая командира экипажа. Двое погибли в аэропорту, после того как их достали из-под обломков самолета, еще двое скончались уже в больнице. В списке пострадавших 49 человек.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
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Данные МВД о 12 погибших также приводит издание Zakon.kz. В ведомстве уточнили, что в числе находившихся на борту пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Киргизии и один — Китая. Все остальные — граждане Казахстана.

27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который направлялся из Алма-Аты в Нур-Султан, во время взлета упал в жилом секторе близ аэропорта вылета. На борту находились 100 человек, из них пострадали несколько десятков. Изначально сообщалось о 14 погибших. Среди подтвержденных жертв крушения председатель Совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.

Казахстанский вице-премьер Роман Скляр позднее назвал возможные причины аварии — техническая неисправность и ошибка пилотов. Он уточнил, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артём Губенко
Теги: Казахстан, Алма-Ата, крушение самолета, авиакатастрофа
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