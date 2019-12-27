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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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СМИ опубликовали запись переговоров пилота разбившегося в Алма-Ате Fokker
Перед взлетом пилот разбившегося в Алма-Ате лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air пожелал диспетчерам хорошего дня
Фото: Владимир Третьяков / AP

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась запись последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которые тот вел с диспетчерами аэропорта Алма-Аты перед взлетом. Из переговоров следует, что воздушное судно готовилось к взлету в штатном режиме.

Стенограмма переговоров:

Диспетчер (Д): БекЭйр 2100, Алматы-Вышка. Рулите.

Д: БекЭйр 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде

Пилот (П): БекЭйр 2100, к взлету готовы.

Д.: БекЭйр 2100, понял, ждите.

Д.: БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю.

П: 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!

Д: Доброго пути!

При взлете самолет, по предварительным данным, дважды задел хвостом ВПП, после чего потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. В результате погибли, по данным МВД Казахстана, 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев.

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Однако на диспетчерской вышке сначала не знали, что произошло и продолжали вызывать Fokker-100, приказав пилоту другого лайнера, собиравшегося вылетать в Нур-Султан, ждать.

«БекЭйр 2100, Алматы-Вышка»...

«БекЭйр 2100, Алматы-Вышка»...

«БекЭйр 2100, Алматы-Вышка»...

Лишь после трех попыток диспетчер предупреждает летчиков другого лайнера о том, что произошло что-то непредвиденное.

Astanaline 671, мы не знаем, где находится Fokker 100... Сейчас определимся и вам доложим

Затем диспетчеров предупреждает пилотов готовящегося к взлету лайнера о том, что в аэропорту объявлена тревога и на ВПП будет выезжать техника.

Автор: Евгений Калюков
Теги: авиакатастрофа, Алма-Ата
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