СМИ опубликовали запись переговоров пилота разбившегося в Алма-Ате Fokker

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась запись последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которые тот вел с диспетчерами аэропорта Алма-Аты перед взлетом. Из переговоров следует, что воздушное судно готовилось к взлету в штатном режиме.
Стенограмма переговоров:
Диспетчер (Д): БекЭйр 2100, Алматы-Вышка. Рулите.
Д: БекЭйр 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде
Пилот (П): БекЭйр 2100, к взлету готовы.
Д.: БекЭйр 2100, понял, ждите.
Д.: БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю.
П: 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!
Д: Доброго пути!
При взлете самолет, по предварительным данным, дважды задел хвостом ВПП, после чего потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. В результате погибли, по данным МВД Казахстана, 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев.