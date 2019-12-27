СМИ опубликовали запись переговоров пилота разбившегося в Алма-Ате Fokker

Перед взлетом пилот разбившегося в Алма-Ате лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air пожелал диспетчерам хорошего дня

Фото: Владимир Третьяков / AP

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась запись последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которые тот вел с диспетчерами аэропорта Алма-Аты перед взлетом. Из переговоров следует, что воздушное судно готовилось к взлету в штатном режиме.

Стенограмма переговоров:

Диспетчер (Д): БекЭйр 2100, Алматы-Вышка. Рулите. Д: БекЭйр 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде Пилот (П): БекЭйр 2100, к взлету готовы. Д.: БекЭйр 2100, понял, ждите. Д.: БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю. П: 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам! Д: Доброго пути!

При взлете самолет, по предварительным данным, дважды задел хвостом ВПП, после чего потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание. В результате погибли, по данным МВД Казахстана, 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев.