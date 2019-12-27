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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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Вице-премьер назвал возможные причины падения самолета в Казахстане
Лайнер при взлете дважды задел хвостом полосу. Среди вероятных причин крушения — техническая неисправность и ошибка пилотов
Фото: Владимир Третьяков / AP

Основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате — ошибка пилотов и техническая неисправность. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, передает Zakon.kz.

По словам Скляра, самолет при взлете дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. «Либо это ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — сказал он.

«При взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы, шасси к этому времени были уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь и столкнулось с забором», — приводит слова Скляра агентство «Казинформ». Интервал между следами касания на полосе — 300–400 м. 

Выжившие пассажиры самолета ранее сообщили, что он дважды набирал и терял высоту.

Скляр уточнил, что специалистам удалось найти бортовые самописцы разбившегося лайнера.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщал о 14 погибших. Однако в МВД уточнили, что, по последним данным, в катастрофе погибли 12 человек. Эту информацию подтверждает пресс-служба аэропорта. Порядка 50 человек госпитализированы. Среди выживших, по словам Скляра, двое граждан Украины, один гражданин Киргизии и один — Китая. 49 человек госпитализировали, 18 из них в тяжелом состоянии.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
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В Казахстане 28 декабря в связи с катастрофой объявили общенациональный траур. Соболезнования родным и близким погибших выразили президент страны Касым-Жомарт Токаев и председатель Совета безопасности елбасы Нурсултан Назарбаев.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Казахстан, Алма-Ата, крушение
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