Вице-премьер назвал возможные причины падения самолета в Казахстане

Лайнер при взлете дважды задел хвостом полосу. Среди вероятных причин крушения — техническая неисправность и ошибка пилотов

Фото: Владимир Третьяков / AP

Основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате — ошибка пилотов и техническая неисправность. Об этом сообщил вице-премьер страны Роман Скляр, передает Zakon.kz.

По словам Скляра, самолет при взлете дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. «Либо это ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная техническая экспертиза при участии Международного авиационного комитета», — сказал он.

«При взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончании взлетно-посадочной полосы, шасси к этому времени были уже убраны, то есть воздушное судно пыталось взлететь и столкнулось с забором», — приводит слова Скляра агентство «Казинформ». Интервал между следами касания на полосе — 300–400 м.

Выжившие пассажиры самолета ранее сообщили, что он дважды набирал и терял высоту.

Скляр уточнил, что специалистам удалось найти бортовые самописцы разбившегося лайнера.