Президент Казахстана объявил траур по погибшим при крушении самолета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура по погибшим при падении самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь казахского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

МВД Казахстана начало досудебное расследование авиакрушения по ч. 3 ст. 344 УК республики (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД рассказали, что создали следственно-оперативную группу и обеспечили охрану места происшествия.

27 декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты разбился самолет авиакомпании Bek Air. Он направлялся в Нур-Султан. Лайнер не смог набрать высоту и врезался в бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.