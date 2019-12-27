Аэропорт сообщил о 60 получивших медпомощь после катастрофы в Алма-Ате

По меньшей мере 60 из 98 человек, находившихся на борту упавшего самолета, выжили. По последним данным, погибли 15 человек

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Международный аэропорт Алма-Аты в своей группе в Facebook опубликовал предварительный список выживших при крушении лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которым оказана медицинская помощь. В нем 60 человек. Всего же на борту самолета, по предварительной информации, находилось 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа.

Кроме того, уточняется, что аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов из-за ЧП нет.

Спасатели сообщали о 14 погибших, однако позднее медики рассказали, что умер один из госпитализированных пострадавших, передает «РИА Новости». Таким образом, число жертв катастрофы достигло 15, опознать пока удалось семь человек. По предварительным данным, российских граждан на борту самолета не было, сообщили в российском генконсульстве в Алма-Ате. Аэропорт раньше сообщал о 35 пострадавших при крушении. «РИА Новости» со ссылкой на медиков пишет о 66 госпитализированных, из которых 12 находятся в тяжелом состоянии.

Лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air после взлета потерял высоту и упал в жилом секторе, врезавшись в здание. Самолет выполнял рейс из Алма-Аты в столицу Казахстана город Нур-Султан.