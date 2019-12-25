Советник лидера Ирана заявил о готовности помочь Сирии в выводе войск США

Иран готов помочь Сирии в выводе находящихся на территории страны американских военных, если сирийское правительство обратится с соответствующей просьбой. Об этом телеканалу RT Arabic сообщил советник верховного руководителя Ирана Али Акбар Велаяти.

Велаяти отметил, что США «незаконно контролируют» нефть в Сирии и назвал американского лидера Дональда Трампа «международным вором». По его словам, Иран надеется на скорейшее прекращение контроля США над сирийскими месторождениями и готов оказать необходимую помощь для вывода американских войск.

По информации агентства Anadolu, по состоянию на 18 декабря военные США занимают 11 баз и блокпостов в Сирии: пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Ракке, два — в Дейр-эз-Зоре. Агенство отмечало, что США усиливают присутствие на северо-востоке Сирии и в районах нефтяных месторождений.

16 декабря президент Сирии Башар Асад обвинил США в продаже сирийской нефти и заявил, что американским военным вскоре придется покинуть территорию Сирии. Он отметил, что если они останутся, то встретят народное сопротивление.