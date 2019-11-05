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МИД назвал незаконным присутствие США на нефтяных месторождениях в Сирии

Россия считает незаконными и неприемлемыми попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтяных месторождений в Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал он.

Общество
СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило со ссылкой на источники о строительстве двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, неподалеку от нефтяных месторождений. По данным агентства, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая — в районе деревни ас-Сур.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября против отрядов курдов. Вашингтон не поддержал операцию и заявил о выводе своих военных оттуда. После завершения операции 22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут контролировать сирийские нефтяные объекты, чтобы их не захватили боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России). Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что под этим предлогом США незаконно вывозят нефть из Сирии.

Теги: США, МИД России, Сирия, нефтяные месторождения
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