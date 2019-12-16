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Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Анкаре

Соединенные Штаты Америки продают сирийскую нефть Турции, сотрудничая с террористическими группировками. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Феникс», текст которого опубликовало сирийское государственное агентство SANA.

По словам президента Сирии, Турция занимается кражей и продажей нефти совместно с террористическими группировками.

«Турецкий режим играет прямую роль в продаже нефти. Сначала они занимались этим с «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России. — РБК), потом с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России. — РБК), теперь с американцами», — заявил Асад.

Он отметил, что у американского присутствия на территории Сирии нет никаких перспектив. «Если они останутся, то столкнутся с народным сопротивлением. В конце концов они уйдут», — сказал президент.

Асад добавил, что в начале войны с террористами доход от нефти упал практически до нуля, так как сирийские власти потеряли контроль над месторождениями. Сейчас часть скважин снова работает на сирийскую экономику, однако этого недостаточно, так как многие месторождения до сих пор находятся в руках террористических группировок и США.

15 декабря Асад заявил, что Вашингтон пытается помешать переговорам Дамаска с курдами. По его словам, США оказывают давление на вооруженные курдские группировки, чтобы те не соглашались с сирийским правительством.

Теги: Башар Асад, Сирия, нефть
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