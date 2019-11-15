Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

США должны немедленно прекратить военное присутствие в Сирии и вернуть нефтяные месторождения. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщается на сайте дипмиссии.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Даже если «на кону» такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — сказал он.

По его словам, действия американской стороны выглядят в глазах жителей Сирии «разбоем и грабежом». Полянский отметил, что возврат месторождений стал бы вкладом Вашингтона в гуманитарное содействие сирийцам.

В начале ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что для США контроль над нефтью в Сирии является главной целью. МИД России отмечал, что попытки Вашингтона закрепить свое военное присутствие в районе нефтяных месторождений на сирийской территории является неприемлемым.