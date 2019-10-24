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Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — написал Трамп.

В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.

На северо-востоке Сирии с 9 октября Турция проводит военную операцию под названием «Источник мира». Перед началом боевых действий США заявили, что не будут принимать участие в операции, а американские военные не будут находиться в районах ее проведения.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены эвакуировать около 1 тыс. военных из северной Сирии. Как сообщило агентство SANA, 20 октября американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в регионе.

Теги: Дональд Трамп, Сирия, нефть
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