СМИ сообщили о возвращении военных США на шесть баз в Сирии

СМИ сообщили о возвращении военных США на шесть баз в Сирии

Американские военные, которые после начала турецкой операции в Сирии «Источник мира» вывели своих военных, вернулись на шесть баз, сообщает агентство Anadolu.

По его данным, американские военные усиливают присутствие у северо-восточной границы Сирии и в районах нефтяных месторождений. Военнослужащие США, у которых есть пять баз и блокпостов в Хасеке, устанавливают блокпосты в населенных пунктах Кахтания (Хасека) и в деревне Химо в районе Эль-Камышлы, отмечает Anadolu.

Агентство указывает, что в настоящий момент американские военные дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии: пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Ракке, два — в Дейр-эз-Зоре.

США вывели свои войска с северо-востока Сирии в октябре, когда Турция объявила о проведении военной операции «Источник мира». По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции было создание зоны безопасности на границе с Сирией.