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СМИ сообщили о возвращении военных США на шесть баз в Сирии

Американские военные, которые после начала турецкой операции в Сирии «Источник мира» вывели своих военных, вернулись на шесть баз, сообщает агентство Anadolu.

По его данным, американские военные усиливают присутствие у северо-восточной границы Сирии и в районах нефтяных месторождений. Военнослужащие США, у которых есть пять баз и блокпостов в Хасеке, устанавливают блокпосты в населенных пунктах Кахтания (Хасека) и в деревне Химо в районе Эль-Камышлы, отмечает Anadolu.

Агентство указывает, что в настоящий момент американские военные дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии: пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Ракке, два — в Дейр-эз-Зоре.

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США вывели свои войска с северо-востока Сирии в октябре, когда Турция объявила о проведении военной операции «Источник мира». По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции было создание зоны безопасности на границе с Сирией.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что сохранение контроля над сирийской нефтью является главной целью Вашингтона. Он отметил, что США не заинтересованы в патрулировании границ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с запрещенной в России террористический организацией «Исламское государство» (ИГ). По ее словам, американцы контрабандой вывозят из Сирии нефть на сумму более $30 млн в месяц. С такими же обвинениями выступало Минобороны России.

Теги: Сирия, военные США
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