В американском посольстве назвали сроки прибытия нового посла в Россию

В американском посольстве назвали сроки прибытия нового посла в Россию

Новый посол США Джон Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января, сообщила агентству «РИА Новости» пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс.

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после праздников», — отметила пресс-атташе.

В декабре сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность американского посла в России. 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео принял его присягу.

Салливан уже провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Японии. Будущий посол США тогда заявил, что улучшение отношений двух стран зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и «отказа от усилий по подрыву» демократических процессов в США.

Предыдущий американский посол в России Джон Хантсман в августе подал прошение об отставке в связи с решением баллотироваться в губернаторы штата Юта. Он покинул свой пост в начале октября.