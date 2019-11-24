Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

На встрече с Сергеем Лавровым в Японии Джон Салливан дал понять, что потепление отношений между странами зависит от минских договоренностей

Джон Салливан (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Заместитель госсекретаря США, кандидат в послы США в России Джон Салливан провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нагое, Япония, в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает Госдепартамент США.

На переговорах речь зашла в том числе и о двухсторонних отношениях между странами. «Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Встреча Салливана и Лаврова состоялась в минувшую субботу. Ранее, рассказывая о ее итогах, Лавров сообщил, что на переговорах речь заходила о способах решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Конкретных деталей встречи российский министр не привел. В целом беседу с кандидатов в послы США в России Лавров охарактеризовал как полезную.

Кандидатура Салливана сейчас завершает процедуру одобрения в сенате. Со стороны России Салливан уже получил агреман (предварительное согласие) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии.