Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 110 тыс. руб.

Обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда оштрафовали на 110 тыс. руб.

Мещанский суд Москвы признал Евгения Ерзунова виновным в угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко и назначил штраф 110 тыс. руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

По ее словам, Ерзунов был осужден по ч.1 ст. 296 УК России «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Котомина добавила, что мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Следователи задержали Ерзунова 13 ноября в аэропорту Внуково перед вылетом за границу. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его до 11 января 2020 года.

Ерзунов стал третьим фигурантом дела. Помимо него по делу проходят Алексей Вересов, который в интернете угрожал судье убийством, и Сергей Пловец. Последний был отпущен под подписку о невыезде после признательных показаний.