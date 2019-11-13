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Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Его отправили под стражу до 11 января 2020 года.

Вересова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации). Накануне Вересов, которого доставили в Следственный комитет из Удмуртии, признал свою вину.

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Во Внуково задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

11 ноября СК завел уголовные дела после опубликованных в Сети призывов к экстремизму. Правоохранители задержали двоих мужчин, угрожавших судье Мосгорсуда. По данным следствия, Алексей Вересов угрожал судье убийством, а Сергей Пловец — причинением вреда здоровью.

Теги: Басманный суд, экстремизм, Мосгорсуд, угрозы
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