Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Басманный суд арестовал до 11 января 2020 года третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

13 ноября в аэропорту Внуково следователи задержали Ерзунова перед вылетом за границу. Ему были предъявлены обвинения по ст. 296 УК РФ (статья об угрозах или насильственных действиях в отношении судей, следователей или их близких).

В тот же день суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 11 января 2020 году первому фигуранту дела Алексею Вересову, который в интернете угрожал судье убийством. Второй обвиняемый, Сергей Пловец, в угрозах причинения вреда здоровью Криворучко был отпущен под подписку о невыезде после признательных показаний.

Ранее в сентябре судья Криворучко приговорил к 3,5 года лишения свободы актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия к омоновцу при задержании на акции протеста 27 июля. В поддержку актера выступили представители культуры и журналисты. При пересмотре дела Мосгорсуд изменил решение на один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

