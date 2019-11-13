Во Внуково задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
Цифровизация в строительстве: международный форум в Санкт-Петербурге Партнерский материал, 15:10 Советник главы «Промсвязьбанка» ответил на обвинения в избиении сына Общество, 15:08 Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП в Самарской области Общество, 15:07 Маятник сомнений: какие угрозы стоят за трендами в строительстве Pro, 14:56 СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву Общество, 14:54 Не криптовалюты: у каких бирж есть свои токены и зачем они нужны Крипто, 14:53 Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде Общество, 14:49 Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд Политика, 14:46 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 14:42 «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Технологии и медиа, 14:41 Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Общество, 14:40 Экс-глава контрразведки ФСБ рассказал о борьбе со шпионами в армии 90-х Политика, 14:36 Силовики нашли объявленного в розыск по делу экс-мэра Истры бизнесмена Общество, 14:31 В Крыму назвали сроки запуска прямого поезда из Севастополя в Москву Общество, 14:19
Общество ,  
0 
Во Внуково задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следователи задержали в аэропорту Внуково третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова. Об этом сообщается на сайте СК России.

Мужчину удалось задержать перед вылетом за границу. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение по ст. 296 УК РФ (статья об угрозах или насильственных действиях в отношении судей, следователей или их близких).

Дело о призывах к экстремизму и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда следователи завели 11 ноября. Правоохранители задержали двух мужчин — Алексея Вересова и Сергея Половца. Первый угрожал судье Мосгорсуда убийством, а второй — причинением вреда здоровью судьи.

Общество
СК сообщил о признании вины фигурантом дела об угрозах судье Мосгорсуда

О третьем фигуранте дела следователям сообщил Сергей Половец во время допроса. Он дал показания, сообщив о своем знакомом, который был непосредственным автором поста.

В Басманном районном суде Москвы сообщили РБК, что следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11 января 2020 года — в отношении Алексея Вересова. Представитель суда добавил, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Заседание по ходатайству назначено на 14:00 13 ноября.

Теги: СК, задержание, фигурант, угрозы, судья, Мосгорсуд
Материалы по теме
СК сообщил о признании вины фигурантом дела об угрозах судье Мосгорсуда
Общество
СК возбудил дело из-за поступивших судье Мосгорсуда угроз убийством
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter