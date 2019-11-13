Во Внуково задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следователи задержали в аэропорту Внуково третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова. Об этом сообщается на сайте СК России.

Мужчину удалось задержать перед вылетом за границу. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение по ст. 296 УК РФ (статья об угрозах или насильственных действиях в отношении судей, следователей или их близких).

Дело о призывах к экстремизму и угрозах в адрес судьи Мосгорсуда следователи завели 11 ноября. Правоохранители задержали двух мужчин — Алексея Вересова и Сергея Половца. Первый угрожал судье Мосгорсуда убийством, а второй — причинением вреда здоровью судьи.

О третьем фигуранте дела следователям сообщил Сергей Половец во время допроса. Он дал показания, сообщив о своем знакомом, который был непосредственным автором поста.