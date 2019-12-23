Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву на парад Победы

Президент США Дональд Трамп заинтересован в участии в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, однако его приезд зависит от графика. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал Лавров.

Трамп получил приглашение приехать в Москву 9 мая 2020 года на празднование Дня Победы от президента России Владимира Путина во время встречи на саммите G20 в Японии. Тогда в Кремле сообщали, что американский президент отреагировал на это одобрительно.

Кроме Трампа приглашение посетить Москву на 9 Мая российские власти отправляли и другим лидерам, в том числе премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также главам Белоруссии, Сербии, Кубы, Монголии, Чехии, Венесуэлы и Молдавии. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также будет направлено приглашение на парад.