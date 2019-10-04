Джонсон получил приглашение на празднование 9 мая в Москве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на парад в Москве, посвященный 75-летию Победы. Об этом сообщил российским журналистам посол Великобритании в России Лори Бристоу, передает ТАСС.

«Премьер-министр получил приглашение на памятные мероприятия, посвященные окончанию Великой Отечественной войны в следующем году», — сказал Бристоу. Он также отметил, что Великобритании очень важны достижения союзников военного времени.

О том, что Джонсона пригласили на празднование 9 мая, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, тогда же он рассказал, что приглашение было направлено и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

На годовщину победы Кремль также приглашал президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Монголии Халтмаагийна Баттулга, канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа. Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу приглашал на празднование 9 мая в Москве французских военных, а министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что МИД ждет на торжествах руководство Израиля.