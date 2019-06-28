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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Путин пригласил Макрона в Россию на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил французского лидера Эмманюэля Макрона в Россию в следующем году на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Такое предложение он сделал в ходе встречи с французским президентом во время саммита G20 в японской Осаке, передает «РИА Новости».

Агентство уточняет, что президенты обращались друг к другу на «ты», Маркон при встрече улыбнулся Путину и сказал ему по-русски: «Привет!». Макрон также пригласил Путина на Парижский форум мира, российский лидер пообещал приехать.

«В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», — сказал российский лидер.

Встреча Путина и Макрона проходит в резиденции российского президента в Осаке, которую он занимает на время саммита «Большой двадцатки». Ранее Путин пригласил на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне в Москву и президента США Дональда Трампа.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Великая Отечественная Война ..., Вторая мировая война, Франция, Москва, парад Победы
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