Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов

В Кремле анализируют ситуацию с отводом швейцарской компанией Allseas всех своих судов из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море из-за санкций США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходим из того, что подобные санкции [США] являются неприемлемыми, мы надеемся на то, что подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — отметил он.

На вопрос, рассматривает ли Москва другие компании в качестве нового трубоукладчика газопровода, Песков не дал однозначного ответа, подчеркнув, что специалисты изучают ситуацию, чтобы найти способ реализовать проект.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что Allseas приостановила строительство газопровода в преддверии подписания оборонного бюджета США, который включает в себя поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2».