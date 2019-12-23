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Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов

В Кремле анализируют ситуацию с отводом швейцарской компанией Allseas всех своих судов из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море из-за санкций США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходим из того, что подобные санкции [США] являются неприемлемыми, мы надеемся на то, что подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта», — отметил он.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

На вопрос, рассматривает ли Москва другие компании в качестве нового трубоукладчика газопровода, Песков не дал однозначного ответа, подчеркнув, что специалисты изучают ситуацию, чтобы найти способ реализовать проект.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что Allseas приостановила строительство газопровода в преддверии подписания оборонного бюджета США, который включает в себя поправки о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2».

Конгресс США одобрил законопроект о бюджете 17 декабря. После этого два американских сенатора-республиканца направили письмо Allseas с требованием прекратить все работы по «Северному потоку — 2». 20 декабря оборонный бюджет подписал президент Дональд Трамп.

Теги: Кремль, отвод, Allseas, «Северный поток - 2», стройка, судно, санкции
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