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В «Газпроме» раскрыли договоренности с Украиной по транзиту газа
Российская компания подпишет контракт с «Нафтогазом» сроком на пять лет. В 2020 году объем поставок составит 65 млрд куб. м газа, а в следующие четыре года — по 40 млрд
Александр Новак и Алексей Оржель (Фото: Paul Zinken / dpa / ТАСС)

Контракт по транзиту российского газа в Европу через Украину будет заключен на пять лет, сообщили «РИА Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник в «Газпроме».

Договор подразумевает снижение объема транзита газа: если в 2020 году он составит 65 млрд куб. м газа, то в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м газа.

Таким образом, при полном выполнении договора «Газпром» прокачает через Украину 225 млрд куб. м газа. При этом в 2019 году транзит российского газа через Украину составит 89-90 млрд куб. м, говорил в пятницу, 20 декабря, глава Нафтогаза Андрей Коболев

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, а также глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ранее отмечали, что солидарны с позицией Еврокомиссии о необходимости заключения транзитного договора на прокачку газа из России в Европу сроком на десять лет и объемом не менее 60 млрд куб. м газа в год на условиях «качай или плати» (в случае недопоставок «Газпром» обязан оплачивать оговоренный объем стране-транзитеру) с возможностью поставить еще 30 млрд куб. м газа дополнительно. Эта позиция звучала еще на сентябрьских консультациях по газу.

Накануне «Газпром» объявил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных финансовых претензий. Это подтвердил и офис украинского президента. Подробности тогда не сообщались.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу
Бизнес

Подписанию протокола предшествовал ряд длительных консультаций в Берлине и Минске. 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Москва и Киев достигли «принципиального согласия» по условиям транзита газа.

Как заявляли источники российских информагентств, частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Близкий к российскому правительству источник РБК отмечал, что обсуждается, например, вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям. 20 декабря помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что российская компания согласилась выплатить эту сумму «Нафтогазу».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Газпром», «Нафтогаз», транзит газа
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