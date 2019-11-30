Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Еда и люди: как фудмолл «Депо.Москва» стал «инстаграмным» местом года РБК Стиль и Henderson, 16:41 Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Общество, 16:26 В Совфеде оценили возможность прямых поставок газа Украине Политика, 16:24 В Марий Эл на Волге несколько рыбаков оказались на отколовшейся льдине Общество, 16:16 Сборная России по биатлону стартовала на Кубке мира с 12-го места Спорт, 16:11 Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве Общество, 16:10 На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО Политика, 16:04 ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике Общество, 15:42 «Росатом» опубликовал истории розыгрышей академиком Курчатовым коллег Общество, 15:40 Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани Общество, 15:29 В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения Общество, 15:14 На Украине 59 человек признали виновными по делу о Евромайдане Политика, 15:09 Российские гандболистки стартовали на чемпионате мира с разгромной победы Спорт, 15:02 Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху» Общество, 15:01
Политика ,  
0 
В Совфеде оценили возможность прямых поставок газа Украине

Члены Совета Федерации считают, что Украине не обойтись без российского газа, и пожелали конструктивных переговоров на эту тему.

«Там же целая история. Мы готовы поставлять газ, но при определенных условиях. Целая судебная процедура [которую возбудила украинская сторона] против нас есть на этот счет. Конечно, надо нормально договориться и за нормальную плату посылать, но там есть тысяча профессиональных мелочей, которые хорошо знают наши и украинские газовики», — заявил в беседе с РБК член комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин. «Я от души желаю им переговоров и конструктивного решения вопроса», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать заявления относительно российского газа, Лукин сказал: «Видимо, у Порошенко большой избыток времени, он читает [новости] и делает заявления».

Политика
Партия Порошенко выступила против возобновления закупок газа у России

Еще один член комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что вся Европа понимает, что Украине без российского газа не обойтись. «Поставка на Украину, которая может быть бастионом между Россией и Европой, провалилась. Украину раздирает на части сейчас», — сказал сенатор.

Он также прокомментировал последние заявления Порошенко относительно поставок газа на Украину. «Он не президент, но он депутат Верховной рады, блок там он свой имеет, поэтому он и высказывается. И все-таки он бывший президент», — ответил Джабаров. «Самое главное, что все его высказывания вызывают абсолютную аллергию у украинского общества», — обратил внимание он.

Политика
Украинский министр допустил прямые поставки газа из России

Ранее партия Порошенко «Европейская солидарность» опубликовала заявление, в котором призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России. По мнению политической силы, такие поставки являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства». Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о готовности украинских властей обсуждать условия прямых поставок российского газа.

Теги: новости РБК, газ, Украина
Материалы по теме
Украинский министр допустил прямые поставки газа из России
Политика
В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России
Политика
Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter