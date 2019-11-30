В Совфеде оценили возможность прямых поставок газа Украине

Члены Совета Федерации считают, что Украине не обойтись без российского газа, и пожелали конструктивных переговоров на эту тему.

«Там же целая история. Мы готовы поставлять газ, но при определенных условиях. Целая судебная процедура [которую возбудила украинская сторона] против нас есть на этот счет. Конечно, надо нормально договориться и за нормальную плату посылать, но там есть тысяча профессиональных мелочей, которые хорошо знают наши и украинские газовики», — заявил в беседе с РБК член комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин. «Я от души желаю им переговоров и конструктивного решения вопроса», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает делать заявления относительно российского газа, Лукин сказал: «Видимо, у Порошенко большой избыток времени, он читает [новости] и делает заявления».

Еще один член комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что вся Европа понимает, что Украине без российского газа не обойтись. «Поставка на Украину, которая может быть бастионом между Россией и Европой, провалилась. Украину раздирает на части сейчас», — сказал сенатор.