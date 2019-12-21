МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

Россия продолжит реализовывать экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном на его сайте.

Так в МИДе прокомментировали закон об оборонном бюджете США, включающий санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Американский президент Дональд Трамп подписал документ 20 декабря, и закон уже вступил в силу.

«В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО», — сказали в российском дипведомстве.

В МИДе заявили, что целью американских санкций служит не защита европейской энергобезопасности, а лишение Европы «гарантированных источников» энергоснабжения из России. По мнению дипведомства, США стремятся навязать европейским потребителям свой сжиженный газ, который дороже российских трубопроводных поставок. В итоге «европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», заявили в МИДе.