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МИД увидел проигрыш Европы из-за санкций против «Северного потока-2»

Россия продолжит реализовывать экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном на его сайте.

Так в МИДе прокомментировали закон об оборонном бюджете США, включающий санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Американский президент Дональд Трамп подписал документ 20 декабря, и закон уже вступил в силу.

«В Вашингтоне решили, что ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды можно не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО», — сказали в российском дипведомстве.

Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
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В МИДе заявили, что целью американских санкций служит не защита европейской энергобезопасности, а лишение Европы «гарантированных источников» энергоснабжения из России. По мнению дипведомства, США стремятся навязать европейским потребителям свой сжиженный газ, который дороже российских трубопроводных поставок. В итоге «европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», заявили в МИДе.

Тем самым Вашингтон хочет замедлить развитие европейской экономики, добавили в министерстве. По заявлению МИДа, в связи с этим США планируют ввести санкции против компаний из Европы, а не из России.

«Нафтогаз» счел лучшим подарком санкции США против «Северного потока-2»
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В правительстве Германии назвали санкции против «Северного потока-2» вмешательством США в ее внутренние дела. В кабмине отметили, что ограничения затрагивают немецкие и европейские предприятия. Евросоюз также выступил против санкций.

Теги: МИД России, санкции, «Северный поток-2»
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