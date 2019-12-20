Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает телеканал NTV.

«Они без стыда говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком». Это полное нарушение наших прав», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV. Лидер Турции добавил, что в ответ на это Анкара применит санкции.

17 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год. В него вошли положения о санкциях в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что строительство этих газопроводов не будет остановлено из-за введения санкций США.

Российский президент Владимир Путин в ноябре поблагодарил турецкого коллегу за «мужество и политическую волю» в реализации проекта «Турецкий поток».