Кремль сообщил о планах Путина дать старт «Турецкому потоку» в Стамбуле

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана намечена на 8 января, в этот же день будет дан старт «Турецкому потоку». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, действительно на эту дату готовятся контакты двух президентов. Главная тема поездки — открытие Турецкого потока», — заявил он.

Песков добавил, что лидеры также могут использовать возможность для обсуждения других тем, в том числе С-400 и ситуации в Сирии, как сообщала ранее администрация Эрдогана.

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