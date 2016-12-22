Путин поблагодарил Эрдогана за мужество в реализации «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за «мужество и политическую волю» в реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом Путин заявил на церемонии завершения строительства морского участка трубопровода, сообщает корреспондент РБК.

По словам Путина, без этих качеств «в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются». В свою очередь, Эрдоган назвал проект трубопровода историческим.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, проходящих по дну Черного моря, мощность каждой составляет 15,75 млрд куб. м газа в год. По первой нитке газ пойдет к потребителям в Турции, по второй — в страны Южной и Восточной Европы. Запуск трубопровода должен состояться до конца 2019 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербской газете Telegraf подчеркивал, что «Турецкий поток» может пройти через территории Болгарии, Сербии и Венгрии с выходом на газораспределительный центр в городе Баумгартене в Австрии. При этом глава МИДа добавил, что такой проект может быть реализован «только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза». Глава «Газпрома» Алексей Миллер также допускал проход трубопровода через Сербию к началу 2020 года.