В МИД России назвали импичмент Трампу «внутренним делом США»

Импичмент президенту США Дональду Трампу не влияет на российско-американские отношения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем», — отметил Рябков.

Он исключил потенциальную взаимосвязь процедуры импичмента против Трампа в США и работы по российско-американской повестке, включая контроль над вооружениями.

Палата представителей конгресса США 19 декабря проголосовала за объявление импичмента Трампу по статье «превышение полномочий». Большинство членов нижней палаты обвинили его в противодействии конгрессу. Теперь этот вопрос должен рассмотреть сенат конгресса США, в котором большинство принадлежит Республиканской партии.