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В МИД России назвали импичмент Трампу «внутренним делом США»

Импичмент президенту США Дональду Трампу не влияет на российско-американские отношения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем», — отметил Рябков.

Он исключил потенциальную взаимосвязь процедуры импичмента против Трампа в США и работы по российско-американской повестке, включая контроль над вооружениями.

Опрос показал одобрение 44% американцев импичмента Трампу
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Палата представителей конгресса США 19 декабря проголосовала за объявление импичмента Трампу по статье «превышение полномочий». Большинство членов нижней палаты обвинили его в противодействии конгрессу. Теперь этот вопрос должен рассмотреть сенат конгресса США, в котором большинство принадлежит Республиканской партии.

Трамп в свою очередь назвал возможный импичмент попыткой Демократической партии посчитаться с ним за поражение Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Он потребовал, чтобы сенат как можно скорее начал судебное разбирательство по делу о своем импичменте.

Теги: МИД России, импичмент, Дональд Трамп
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