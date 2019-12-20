Опрос показал одобрение 44% американцев импичмента Трампу

С решением палаты представителей США не согласны 41% опрошенных. Мнение о том, что импичмент должен одобрить и сенат поддерживают 42% американцев, только 29% хотели бы, чтобы утвержденные в отношении него обвинения сняли

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Почти половина американцев (44%) одобрили решение палаты представителей США, проголосовавшей за импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса совместного с Ipsos опроса, проходившего 18-19 декабря. Участие в нем приняли 1108 человек.

Палата представителей, большинство в которой принадлежит демократам, провела голосование по импичменту в среду. Трампу предъявили обвинение по двум статьям — «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу» (по первому пункту положительно проголосовали 230 человек, по второму — 290).

По результатам опроса Ipsos, 53% человека нашли справедливыми обвинения Трампа в злоупотреблении властью, с тем, что он препятствовал расследованию конгресса согласился 51% американец. Решение палаты представителей не одобрил 41% опрошенных.

Еще 42% считают, что решение об утверждении импичмента должны принять и в сенате (это следующая стадия процедуры; там в отличие от палаты представителей большинство принадлежит республиканцам). Только 29% хотели бы, чтобы с Трампа сняли обвинения в рамках импичмента, а 17% американцев считают, что ему нужно сделать официальный выговор, у остальных опрошенных нет конкретного ответа по этому поводу.