В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину

Окружной суд Стокгогльма 19 декабря вынес приговор 40-летнему жителю шведского Спаррехольма, который слал анонимные угрозы 16-летней экоактивистке Грете Тунберг. Об этом пишет издание Aftonbladet.se

В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством. Кроме того, осужденный угрожал матери Тунберг — оперной певице Малене Эрнман. Он обещал убить женщину, если ее дочь публично не заявит об отсутствии вреда авиаперелетов на окружающую среду.

Во время допросов агрессор заявил, что не собирался претворять свои угрозы в жизнь, а стремился просто напугать девушку и ее мать. Причиной, по его словам, стало слишком большое внимание, которое уделяется Тунберг в прессе.

В итоге мужчине дали условный срок и приговорили к 200 часам обязательных работ.