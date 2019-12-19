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В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину

Окружной суд Стокгогльма 19 декабря вынес приговор 40-летнему жителю шведского Спаррехольма, который слал анонимные угрозы 16-летней экоактивистке Грете Тунберг. Об этом пишет издание Aftonbladet.se

В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством. Кроме того, осужденный угрожал матери Тунберг — оперной певице Малене Эрнман. Он обещал убить женщину, если ее дочь публично не заявит об отсутствии вреда авиаперелетов на окружающую среду.

Во время допросов агрессор заявил, что не собирался претворять свои угрозы в жизнь, а стремился просто напугать девушку и ее мать. Причиной, по его словам, стало слишком большое внимание, которое уделяется Тунберг в прессе.

В итоге мужчине дали условный срок и приговорили к 200 часам обязательных работ.

Грета Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности
Общество

Грета Тунберг стала известна за пределами Швеции после серии пикетов перед шведским парламентом. В рамках акции «Школьная забастовка за климат» она требовала от властей обратить внимание на глобальное потепления и выполнять Парижское соглашение по климату.

Ее акции нашли поддержку по всему миру. ради экологического активизма Тунберг бросила занятия в школе. В 2019 году она выступала на Давосском форуме, в Европарламенте в Страсбурге, на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.

11 декабря журнал Time признал Грету Тунберг человеком года. Она обошла основателя Facebook Марка Цукерберга, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тунберг стала самым молодым человеком года по версии журнала.

Теги: Швеция, суд, угрозы
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