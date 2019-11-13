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Тунберг отправится из США в Испанию на конференцию ООН на катамаране

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что отправится из США в Испанию на катамаране. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мне предложили приехать из Вирджинии на 48-футовом (около 15 м. — РБК) катамаране La Vagabonde», — сказала активистка.

В Испании 16-летняя Тунберг примет участие в конференции ООН по изменению климата (COP25), которая пройдет в Мадриде. Активистка рассказала, что отправится в Европу в среду утром, а через Атлантический океан ее перевезут австралийцы и англичане.

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Тунберг получила известность после серии акций протеста с требованием от властей Швеции выполнять Парижское соглашение по климату. Она отказалась ходить в школу и устраивала акции каждую пятницу. Впоследствии к девочке присоединились экоактивисты и жители других стран. Кроме того, ее семья отказалась от авиаперелетов, поменяла автомобиль на электрический и перестала есть мясо.

В середине марта Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в экологическое движение. В сентябре она выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменением климата, а в начале октября получила Международную детскую премию мира.

Теги: экология, катамаран, ООН, конференция, климат
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