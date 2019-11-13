Тунберг отправится из США в Испанию на конференцию ООН на катамаране

Тунберг отправится из США в Испанию на конференцию ООН на катамаране

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что отправится из США в Испанию на катамаране. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мне предложили приехать из Вирджинии на 48-футовом (около 15 м. — РБК) катамаране La Vagabonde», — сказала активистка.

В Испании 16-летняя Тунберг примет участие в конференции ООН по изменению климата (COP25), которая пройдет в Мадриде. Активистка рассказала, что отправится в Европу в среду утром, а через Атлантический океан ее перевезут австралийцы и англичане.

Тунберг получила известность после серии акций протеста с требованием от властей Швеции выполнять Парижское соглашение по климату. Она отказалась ходить в школу и устраивала акции каждую пятницу. Впоследствии к девочке присоединились экоактивисты и жители других стран. Кроме того, ее семья отказалась от авиаперелетов, поменяла автомобиль на электрический и перестала есть мясо.