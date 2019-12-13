Грета Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности

Грета Тунберг заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала о планах отдохнуть после длительного путешествия по США и Европе. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я буду дома к Рождеству, после чего уйду на каникулы, потому что вам нужно отдохнуть, — сказала подросток журналистам в Турине. — В противном случае, вы же не можете делать это постоянно».

Грета Тунберг приехала в Турин из Мадрида на поезде, где приняла участие в экологическом протесте, участники которого призвали правительство сократить нормы выбросов углекислого газа. Ранее в испанской столице шведка посетила саммит ООН по проблемам климата, куда она прибыла на катамаране из Соединенных Штатов.

Экоактивистка получила известность после серии акций протеста с требованием от властей Швеции выполнять Парижское соглашение по климату. Она отказалась ходить в школу и проводила акции каждую неделю. В сентябре Тунберг выступила на саммите ООН в Нью-Йорке, а в декабре журнал Time признал ее человеком года.