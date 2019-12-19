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Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась, передает корреспондент РБК. Мероприятие продлилось 4 часа 18 минут, глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

Среди прочего он прокомментировал мусорную реформу, зарплаты медиков, законопроект о домашнем насилии, тарифы на авиабилеты и другие внутриполитические сюжеты. Также он ответил на вопросы о внешней политике страны. В частности, рассказал о ситуации в Донбассе, перспективах «нормандского формата» и минских договоренностях, а также прокомментировал голосование в палате представителей по импичменту президента США Дональда Трампа.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

В последние годы большие пресс-конференции Путина обычно длились не более четырех часов: 3 часа 43 минуты в 2018 году, 3 часа 40 минут — в 2017, 3 часа 50 минут — в 2016. Рекордом пока остается 2008 год, когда президент отвечал на вопросы журналистов на протяжении 4 часов 40 минут.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

Ранее сообщалось, что на пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов  — 1895 человек. В прошлом году пресс-конференция также побила свой рекорд по числу аккредитованных журналистов. Тогда их было 1702.

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция
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