Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась, передает корреспондент РБК. Мероприятие продлилось 4 часа 18 минут, глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

Среди прочего он прокомментировал мусорную реформу, зарплаты медиков, законопроект о домашнем насилии, тарифы на авиабилеты и другие внутриполитические сюжеты. Также он ответил на вопросы о внешней политике страны. В частности, рассказал о ситуации в Донбассе, перспективах «нормандского формата» и минских договоренностях, а также прокомментировал голосование в палате представителей по импичменту президента США Дональда Трампа.

В последние годы большие пресс-конференции Путина обычно длились не более четырех часов: 3 часа 43 минуты в 2018 году, 3 часа 40 минут — в 2017, 3 часа 50 минут — в 2016. Рекордом пока остается 2008 год, когда президент отвечал на вопросы журналистов на протяжении 4 часов 40 минут.