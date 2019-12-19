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Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что у него «смешанное» отношение к законопроекту о домашнем насилии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Силой не заставишь любить», — отметил президент. Путин рассказал, что раньше в случаях насилия в семье люди обращались в месткомы и парткомы, требуя от этих организаций приструнить кого-то из супругов.

«Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю», — признался президент.

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В то же время Путин рассказал, что прежде чем принимать окончательное решение, нужно попробовать спрогнозировать возможные результаты. «Все это должно пройти такую проверку, надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия, и правоприменительную практику и потом принять окончательное решение», — отметил он.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

Также президент подчеркнул, что выступает против любого насилия, особенно против насилия в семье. Кроме того, он напомнил, что за некоторые правонарушения можно привлечь к ответственности с учетом уже существующих норм. В частности, речь идет о хулиганстве, нанесении побоев и тяжких телесных повреждений.

В конце ноября на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Он вводит определение семейно-бытового насилия и предусматривает выдачу защитных предписаний, которые должны оградить жертву от агрессора.

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Законопроект вызвал бурную дискуссию в российском обществе и даже протесты. В конце ноября в московском парке в Сокольниках прошел согласованный митинг движения «Сорок сороков» против законопроекта в защиту традиционных ценностей. Через некоторое время в центре города состоялся митинг в поддержку законопроекта, его организовали правозащитница Алена Попова и блогер Александра Митрошина. Соавтор законопроекта депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась в полицию из-за поступающих авторам документа угроз.

Теги: домашнее насилие, Путин, большая ежегодная пресс-конференция Путина
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