Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что у него «смешанное» отношение к законопроекту о домашнем насилии. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Силой не заставишь любить», — отметил президент. Путин рассказал, что раньше в случаях насилия в семье люди обращались в месткомы и парткомы, требуя от этих организаций приструнить кого-то из супругов.

«Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю», — признался президент.

В то же время Путин рассказал, что прежде чем принимать окончательное решение, нужно попробовать спрогнозировать возможные результаты. «Все это должно пройти такую проверку, надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия, и правоприменительную практику и потом принять окончательное решение», — отметил он.