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Путин усомнился в успехе импичмента Трампа

Импичмент американскому президенту Дональду Трампу — это продолжение внутриполитической борьбы США, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Это просто продолжение внутриполитической борьбы», — ответил российский лидер на вопрос об импичменте Трампа.

Он отметил, что в сенате США у республиканцев большинство. «И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам», — заявил президент.

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
Политика

По словам Путина, демократы, проигравшие на выборах, то предъявили Трампу обвинения в сговоре с Россией, то «давление на Украину какое-то придумали».

18 декабря палата представителей большинством голосов поддержала импичмент Трампа. На следующем этапе процедуры вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, поддерживающей Трампа. Именно в сенате должны решить, оправдать президента или подтвердить вину и сместить его с должности.

Сенатор объяснил значение голосования по импичменту Трампа для демократов
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Процедуру импичмента в отношении Трампа запустили из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этой беседы, уверяет сторона обвинения, Трамп пытался оказать давление на украинского лидера, чтобы начать расследование против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, собирающегося баллотироваться на президентских выборах в США в 2020 году.

Теги: Владимир Путин, большая ежегодная пресс-конференция Путина, Дональд Трамп
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