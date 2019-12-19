Путин усомнился в успехе импичмента Трампа

Импичмент американскому президенту Дональду Трампу — это продолжение внутриполитической борьбы США, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой на пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Это просто продолжение внутриполитической борьбы», — ответил российский лидер на вопрос об импичменте Трампа.

Он отметил, что в сенате США у республиканцев большинство. «И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам», — заявил президент.

По словам Путина, демократы, проигравшие на выборах, то предъявили Трампу обвинения в сговоре с Россией, то «давление на Украину какое-то придумали».