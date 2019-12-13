На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по количеству аккредитованных на нее журналистов. Список представителей СМИ опубликован на сайте Кремля.

В этом году на пресс-конференцию аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», указано на сайте Кремля.

В прошлом году пресс-конференция также побила свой рекорд по числу аккредитованных журналистов. Тогда их было 1702, сообщается на сайте Кремля. На первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002–2003 годах их уже было около 700, а во время третьего срока Путина на посту президента мероприятие ежегодно посещали не менее 1250 журналистов, отмечает ТАСС.