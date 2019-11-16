Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

Депутат Оксана Пушкина обратилась в силовые структуры из-за угроз, полученных авторами законопроекта о домашнем насилии. Об угрозах заявил в частности адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы на электронные почты и в соцсетях, рассказала РБК один из его разработчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина. В связи с этим она и другие авторы законопроекта на прошлой неделе отправили заявление в «соответствующие федеральные силовые структуры» (депутат отказалась уточнить, в какие именно).

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы в соцсетях приходят угрозы», — сказала она. По словам Пушкиной, угрозы в соцсетях, кроме нее, получают другие участники разработки законопроекта — адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин и создатель сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алена Попова. Паршин в суде защищает сестер Хачатурян.

«В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом», — сообщил адвокат в обращении к Пушкиной.

Пушкина отметила, что вокруг принятия закона развернулась «хорошо организованная и финансируемая кампания» схожая с протестами после выхода фильма Алексея Учителя «Матильда», которой надо дать отпор. Она рассказала, что обсуждение законопроекта в Госдуме в октябре чуть не было сорвано «теми же самыми людьми», которые протестовали из-за проката «Матильды», а перед Советом федерации участников обсуждения встречали выкриками и оскорблениями. При этом депутат пообещала продолжить цивилизованную дискуссию о законопроекте с общественными организациями, такими как Союз многодетных семей.