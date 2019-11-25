Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить движение «Сорок сороков»

Депутат Оксана Пушкина попросила главу МВД проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков» против законопроекта о домашнем насилии. Она сравнила их действия с поджогами против фильма «Матильда» в 2017 году

Депутат Госдумы Оксана Пушкина и адвокат Константин Добрынин в понедельник направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку «православных активистов», устроивших кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии.

По мнению заявителей, в действиях членов движения «Сорок сороков» усматриваются признаки возбуждения ненависти либо вражды (ст. 282 УК), ложного доноса (ст. 306 УК), оскорбления представителя власти (ст. 319 УК) и подстрекательства к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК).

Копия обращения Пушкиной и Добрынина есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердила Оксана Пушкина.

Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила РБК, что руководство Госдумы пока не получало сообщений об угрозах депутатам. РБК отправил запрос в МВД и движение «Сорок сороков».