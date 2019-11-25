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Оксана Пушкина потребовала у главы МВД проверить движение «Сорок сороков»
Депутат Оксана Пушкина попросила главу МВД проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков» против законопроекта о домашнем насилии. Она сравнила их действия с поджогами против фильма «Матильда» в 2017 году

Депутат Госдумы Оксана Пушкина и адвокат Константин Добрынин в понедельник направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку «православных активистов», устроивших кампанию в соцсетях против законопроекта о домашнем насилии.

По мнению заявителей, в действиях членов движения «Сорок сороков» усматриваются признаки возбуждения ненависти либо вражды (ст. 282 УК), ложного доноса (ст. 306 УК), оскорбления представителя власти (ст. 319 УК) и подстрекательства к посягательству на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК).

Копия обращения Пушкиной и Добрынина есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердила Оксана Пушкина.

Советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила РБК, что руководство Госдумы пока не получало сообщений об угрозах депутатам. РБК отправил запрос в МВД и движение «Сорок сороков».

Политика
Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года

В октябре сразу 180 общественных организаций опубликовали открытое письмо (.docx) против принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Под ним подписались 180 организаций, в числе которых многочисленные местные отделения «Сорока сороков» и «Родительского всероссийского сопротивления» Сергея Кургиняна, казачьи и патриотические организации и такие объединения, как «Клуб смешанных единоборств «Александр Невский» (Санкт-Петербург), «Культурно-спортивный клуб «Богатырская застава» (Красноярск), алтайское краевое общественное объединение «Много деток — это хорошо» и другие. В открытом письме инициаторам законопроекта приписали цель «внедрения в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких, как феминизм и гендерная идеология».

Пушкина считает, что «в тексте названного «письма» содержатся высказывания, оправдывающие применение семейного насилия под видом «сохранения» псевдосемейных ценностей, и по сути своей образующие действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды»

В ноябре в аккаунте в Instagram «Сорока сороков» появился коллаж, где на фоне фото Пушкиной «борются представитель нечистой силы и молодой мужчина в белой рубашке».

Политика
Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

Депутат уверена, что «методы, способы подачи информации и риторика» активистов копируют действия «Сорока сороков» в 2017 году, когда они «в тесном взаимодействии» с членами другой православной организации, «Христианское государство — Святая Русь», развернули кампанию против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Тогда «православные активисты» «настраивали российских граждан на совершение актов гражданского неповиновения, тиражировали угрозы руководителям кинопрокатных организаций», а в итоге «приступили к совершению поджогов и уничтожению чужого имущества, перешли к прямым угрозам жизни и здоровью лиц, которых они выбрали в качестве «цели» для реализации своих преступных намерений».

«Недавние события показывают, что оставление без реагирования подобных «высказываний» может повлечь наступление вполне реальных тяжелых последствий», — предупреждают авторы обращения к Колокольцеву. Пушкина и Добрынин также призывают »принять меры к предотвращению преступных намерений по причинению ущерба» авторам законопроекта.

Ранее Пушкина заявила в правоохранительные органы об угрозах, которые получают авторы законопроекта и адвокаты, работающие по делам о семейном насилии, в том числе защитник сестер Хачатурян Алексей Паршин.

Митинги «за» и «против»

23 ноября в московском гайд-парке в Сокольниках состоялся согласованный митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей против законопроекта о семейно-бытовом насилии. На него было заявлено до 1500 участников. Как сообщает «Медуза», его посетили около 200 человек, к концу мероприятия осталось 40–50 участников с плакатами движения «Сорок сороков». Перед собравшимися выступил протоиерей Всеволод Чаплин.

25 ноября в центре Москвы согласован массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его организаторами выступили правозащитница Алена Попова и блогер Александра Митрошина. В этот же день в театре «Золотое кольцо» пройдет акция «Не молчи!», организованная Кризисным центром помощи женщинам и детям московского департамента труда и социальной защиты населения. В ней примут участие уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, Оксана Пушкина, другие депутаты и правозащитники.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Елизавета Антонова, Алена Прохоренко
Теги: «Сорок сороков», Оксана Пушкина, Госдума
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