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Авторы законопроекта о насилии в семье ответили на критику патриарха
Глава думского комитета Ольга Савастьянова не усмотрела в словах патриарха негативной реакции, а депутат Ирина Роднина предложила РПЦ сосредоточиться на работе с прихожанами
Ирина Роднина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутаты Госдумы Ольга Савастьянова и Ирина Роднина, которые выступили одними из авторов законопроекта о домашнем насилии, в разговоре с РБК прокомментировали слова патриарха Кирилла, раскритиковавшего их инициативу.

«Я не увидела здесь [в словах патриарха] негативной реакции. Патриарх говорит о том, что нужно относиться к законопроекту с большой осторожностью. Патриарх говорит, что нужно делать все, чтобы не допускать любого насилия, чтобы жизнь супругов была радостной, счастливой, а в этой атмосфере воспитывались дети. Мы только за», — сказала председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она отметила, что авторы законопроекта заинтересованы в публичном обсуждении проекта. «Вопрос, готовы мы к диалогу или нет, уже не стоит, этот диалог идет», — сообщила она.

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Ирина Роднина указала, что пока мало кто видел предлагаемый текст законопроекта, хотя суждений о нем появилось множество. «Идет столько информации, которая к делу отношения не имеет, полное искажение фактов», — возмутилась депутат.

Роднина подчеркнула, что в законопроекте говорится не только о трениях между супругами, но и о взаимоотношениях с людьми преклонного возраста. «Когда у меня бывают приемы населения, не бывает такого, чтобы ко мне со слезами не обращались пожилые люди <...> Идут судебные процессы, их выгоняют из квартир, навешивают замки — причем это обоюдно, как и дети к родителям так поступают, так и наоборот», — пояснила она.

Комментируя реакцию патриарха, Роднина не взялась предположить, почему та оказалась негативной, посоветовав РПЦ направить все силы на работу с прихожанами.

Адвокат еще одного автора законопроекта Оксаны Пушкиной Екатерина Тягай в беседе с РБК дала юридическую оценку правовому анализу законопроекта, сделанному патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Правозащитник отметила, что заявление комиссии почти дословно повторяет рассуждения авторов, подготовивших «правовой анализ» этого законопроекта. «Оба текста пронизаны традиционной для популистских рассуждений патетикой, но, увы, далеки от правовой оценки, на которую претендуют», — считает адвокат.

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По ее словам, в тексте патриаршей комиссии говорится о «ряде правовых дефектов», а также о «серьезных концептуальных дефектах», но не назван ни один из них. «В заявлении вразнобой перечисляются принципы и нормы Конституции, которые противопоставляются законопроекту — голословно и без аргументов», — считает Тягай.

«Если все же вглядеться в выдвинутые претензии, сразу становится ясно, что борьба идет на идеологическом уровне, а текст законопроекта на сайте Совфеда, похоже, никто не читал <...> Доводы и выводы, изложенные в заявлении патриаршей комиссии, очевидно, имеют лишь одну цель: сформировать негативное отношение общества к обсуждаемому законопроекту, а не предложить реальные механизмы профилактики и предотвращения насилия в семье — самом близком круге», — заключила адвокат.

РБК направил запрос в РПЦ.

Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия 29 ноября. Его авторы определили семейно-бытовое насилие как действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения вреда различного типа. В документе указано, что помощь пострадавшим может оказываться только по их согласию, если речь не идет о несовершеннолетних и недееспособных. Но защита должна предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или существует угроза его повторения.

Патриарх Кирилл, комментируя предложение о принятии закона о борьбе с домашним насилием, призвал с большой осторожностью относиться к любым попыткам вторжения в семейную жизнь. «Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил», — заявил предстоятель.

Авторы: Алена Прохоренко, Артем Афонский, Михаил Юшков, Евгения Кузнецова
При участии: Александр Атасунцев
Теги: законопроект, домашнее насилие, патриарх Кирилл
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