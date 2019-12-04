Авторы законопроекта о насилии в семье ответили на критику патриарха

Авторы законопроекта о насилии в семье ответили на критику патриарха

Глава думского комитета Ольга Савастьянова не усмотрела в словах патриарха негативной реакции, а депутат Ирина Роднина предложила РПЦ сосредоточиться на работе с прихожанами

Ирина Роднина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутаты Госдумы Ольга Савастьянова и Ирина Роднина, которые выступили одними из авторов законопроекта о домашнем насилии, в разговоре с РБК прокомментировали слова патриарха Кирилла, раскритиковавшего их инициативу.

«Я не увидела здесь [в словах патриарха] негативной реакции. Патриарх говорит о том, что нужно относиться к законопроекту с большой осторожностью. Патриарх говорит, что нужно делать все, чтобы не допускать любого насилия, чтобы жизнь супругов была радостной, счастливой, а в этой атмосфере воспитывались дети. Мы только за», — сказала председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она отметила, что авторы законопроекта заинтересованы в публичном обсуждении проекта. «Вопрос, готовы мы к диалогу или нет, уже не стоит, этот диалог идет», — сообщила она.

Ирина Роднина указала, что пока мало кто видел предлагаемый текст законопроекта, хотя суждений о нем появилось множество. «Идет столько информации, которая к делу отношения не имеет, полное искажение фактов», — возмутилась депутат.