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Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия
Фото: DPA / ТАСС

Совет Федерации опубликовал на своем сайте законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что законопроект разместят на сайте верхней палаты, чтобы с ним смогли ознакомиться заинтересованные стороны, общественные организации и те, кто критиковал документ.

До публикации документа с финальной версией законопроекта ознакомился РБК. Законопроект, разработанный членами Совфеда и Госдумы, предусматривает, в частности, введение и судебно-защитных предписаний, составленных в МВД и призванных оградить жертву домашнего насилия от нарушителя.

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В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Проект также устанавливает обозначение семейно-бытового насилия: им будет считаться умышленное деяние, «причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания», не содержащее при этом признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Лицами, подвергшимися насилию, называются супруги или бывшие супруги, мужчина и женщина, имеющие общих детей, близкие родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица.

Согласно документу суд сможет выдавать предписание, запрещающее агрессору, совершившему домашнее насилие (им может быть признан человек старше 18 лет), в течение года контактировать со своей жертвой, в том числе созваниваться или переписываться через интернет.

Суд также получит право обязать виновного в насилии покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания. При этом такая мера может быть применена только в том случае, если у нарушителя есть возможность выселиться в другую квартиру, в том числе арендованную по договору найма, договору найма специализированного жилого помещения «либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством», говорится в документе.

Документ также предусматривает комплекс профилактических мер в отношении агрессора. К таковым относятся: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, профилактический учет и контроль. Документ также предусматривает помощь в социальной адаптации для лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, и их социальную реабилитация.

Кроме того, согласно закону общественные и некоммерческие организации получат право проводить кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия, оказывать психологическую помощь жертвам, участвовать в профилактике бытового насилия, а также «содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем».

Теги: Совет Федерации, домашнее насилие
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