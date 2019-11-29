Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия

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Совет Федерации опубликовал на своем сайте законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что законопроект разместят на сайте верхней палаты, чтобы с ним смогли ознакомиться заинтересованные стороны, общественные организации и те, кто критиковал документ.

До публикации документа с финальной версией законопроекта ознакомился РБК. Законопроект, разработанный членами Совфеда и Госдумы, предусматривает, в частности, введение и судебно-защитных предписаний, составленных в МВД и призванных оградить жертву домашнего насилия от нарушителя.

Проект также устанавливает обозначение семейно-бытового насилия: им будет считаться умышленное деяние, «причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания», не содержащее при этом признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Лицами, подвергшимися насилию, называются супруги или бывшие супруги, мужчина и женщина, имеющие общих детей, близкие родственники, а также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица.