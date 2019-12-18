Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
В Идлибе 12 сирийских военных пострадали в результате атаки боевиков Общество, 23:01 Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса Политика, 22:58 Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти Бизнес, 22:45 Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными Политика, 22:39 Как безопасно купить долю в бизнесе. Карточки РБК и Сбербанк, 22:38 Определились финалисты клубного чемпионата мира по футболу Спорт, 22:26 Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы вылетели в Россию Общество, 22:17 В ДТП с автобусом в Карелии пострадали 14 человек Общество, 22:14 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 22:07 Консульство в США ответило на данные о запросе убежища раненым на границе Политика, 22:03 «Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в целый корабль Общество, 22:01 «Барселона» играет с «Реалом» в чемпионате Испании. Онлайн Спорт, 22:00 Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд Общество, 22:00 В ЛНР сообщили о провале переговоров об обмене пленными с Киевом Политика, 21:52
Общество ,  
0 
Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы вылетели в Россию

Последние пострадавшие в результате ДТП в Доминикане, которое произошло 27 ноября, вылетели в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Уточняется, что эвакуацию туристов провели за счет туроператора и страховой компании.

ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По предварительной версии, авария в Доминикане произошла из-за резкого маневра и перестроения грузового автомобиля, который ехал перед автобусом, перевозившим российских туристов в аэропорт. Согласно информации Ассоциации туроператоров России, водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение, чтобы не врезаться в грузовик.

В автобусе находились 39 туристов компании ANEX Tour, два гида и водитель. В результате ДТП пострадали 27 человек, включая троих детей. Одной пострадавшей россиянке в результате аварии ампутировали обе руки. Первая группа пострадавших в ДТП вылетала в Москву в конце ноября.

Теги: ДТП, Доминикана, российские туристы
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Пострадавшие в ДТП россияне вылетели из Доминиканы в Москву
Общество
Пострадавшие в аварии в Доминикане россияне вернутся домой через неделю
Общество
Туроператор назвал число россиян в больницах Доминиканы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter