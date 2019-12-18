Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы вылетели в Россию

Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане туристы вылетели в Россию

Последние пострадавшие в результате ДТП в Доминикане, которое произошло 27 ноября, вылетели в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Уточняется, что эвакуацию туристов провели за счет туроператора и страховой компании.

По предварительной версии, авария в Доминикане произошла из-за резкого маневра и перестроения грузового автомобиля, который ехал перед автобусом, перевозившим российских туристов в аэропорт. Согласно информации Ассоциации туроператоров России, водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение, чтобы не врезаться в грузовик.

В автобусе находились 39 туристов компании ANEX Tour, два гида и водитель. В результате ДТП пострадали 27 человек, включая троих детей. Одной пострадавшей россиянке в результате аварии ампутировали обе руки. Первая группа пострадавших в ДТП вылетала в Москву в конце ноября.