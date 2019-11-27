Названа предварительная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Названа предварительная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

По предварительным данным, причиной ДТП стал резкий маневр грузовика при перестроении. Россияне ехали в аэропорт, есть пострадавшие

Видео: Listín Diario / YouTube

Авария с автобусом, в котором находились российские туристы, в Доминикане, по предварительным данным произошла «из-за резкого маневра и перестроения грузовика», сообщает Ассоциация туроператоров России.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса был вынужден применить резкое торможение, чтобы не врезаться в ехавший впереди грузовой автомобиль.

По уточненным данным, в автобусе находились 39 туристов компании ANEX Tour, два гида и водитель. Никто из них не погиб. Все туристы были застрахованы. Для родственников пострадавших организована горячая линия с представителем принимающей компании в Доминикане.

Семеро туристов вылетят в Москву запланированным рейсом, не исключено, что их число может увеличиться.