ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт Ла-Романа, недалеко от города Игуэй

Туристы — клиенты компании Anex Tour

В больницы с травмами различной тяжести попали 27 человек. Здоровью двадцати из них, по информации туристической компании, ничего не угрожает

Среди пострадавших — несколько детей. Одной из пострадавших девочек, по информации Telegarm-канала Mash, ампутировали обе руки

Всего в автобусе были 39 туристов, водитель и два гида

По предварительной версии, причиной ​ ДТП стал резкий маневр грузовика при попытке перестроения, что заставило водителя туристического автобуса резко затормозить

Все туристы были застрахованы

Пострадавшие туристы находятся в больнице Санта-Доминго, столицы Доминиканы. Те, кто получил медицинскую помощь, направлены в гостиницы