Общество , 27 ноя, 11:21
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ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП по дороге в аэропорт. Пострадали 27 человек, в том числе дети. Последствия аварии — в фоторепортаже РБК
Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт Ла-Романа, недалеко от города Игуэй
Туристы — клиенты компании Anex Tour
В больницы с травмами различной тяжести попали 27 человек. Здоровью двадцати из них, по информации туристической компании, ничего не угрожает
Среди пострадавших — несколько детей. Одной из пострадавших девочек, по информации Telegarm-канала Mash, ампутировали обе руки
Всего в автобусе были 39 туристов, водитель и два гида
По предварительной версии, причиной ДТП стал резкий маневр грузовика при попытке перестроения, что заставило водителя туристического автобуса резко затормозить
Все туристы были застрахованы
Пострадавшие туристы находятся в больнице Санта-Доминго, столицы Доминиканы. Те, кто получил медицинскую помощь, направлены в гостиницы
Несколько туристов, не получивших серьезных ранений, могут вылететь в Москву уже сегодня. Для родственников пострадавших организована горячая линия с представителем принимающей компании в Доминикане