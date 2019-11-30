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Пострадавшие при ДТП россияне вылетели из Доминиканы в Москву

Российские туристы, пострадавшие в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Доминикане, вылетели в Москву. По-прежнему в трех больницах страны остаются 19 человек, сообщила «РИА Новости» представитель туроператора ANEX Tours Валерия Ферафонтова.

«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени (0.15 мск субботы). Девять пострадавших по-прежнему находятся в палатах интенсивной терапии, откуда часть из них в субботу переведут в обычный стационар в связи с нормализацией состояния», — отметила она.

Фотогалерея 
ДТП с участием россиян в Доминикане. Фоторепортаж

Ферафонтова пояснила, что в пятницу из больницы выписали двух человек, однако они не покинули территорию комплекса, так как в том же учреждении лечение проходят их родные. 

Туристический автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт Ла-Романа, попал в ДТП 26 ноября недалеко от города Игуэй. В результате столкновения с грузовиком автобус с туристами опрокинулся на бок.
В момент аварии в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Среди пострадавших — трое детей в возрасте пяти и 12 лет
Погибших в результате ДТП нет. В тот же день семеро туристов вылетели в Москву, остальных разместили в гостиницах.

После аварии в больницы доставили 27 туристов. По предварительной версии, причиной аварии стал резкий маневр грузовика при перестроении.

Теги: Доминикана, российские туристы, Москва, ДТП
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