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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Внесенные в военный бюджет ограничения коснутся различных компаний, занимающихся прокладкой труб по дну Балтийского моря
Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

В частности, под правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может подпасть швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые работают вместе с Газпромом. Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

О подобных планах в конце ноября сообщало издание Defense News со ссылкой на того же Риша. Последний объяснил, что положение о санкциях против участвующих в «Северном потоке-2» компаний будет добавлено в законопроект о военном бюджете США по той причине, что на подготовку какого-то отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.

Defense News предполагало, что санкции будут близки к акту «О защите энергетической безопасности Европы» и коснутся в основном тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. «Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает», — добавил он.

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В конце октября сенатор-республиканец Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний. В июле комитет сената США по международным делам уже одобрял введение ограничений против иностранных компаний, которые укладывают трубы для российского газопровода в Балтийском море.

Газопровод «Северный поток-2» плановой мощностью 55 млрд куб. м газа пройдет по дну Балтийского моря через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против реализации проекта газопровода активно выступают власти США, Польши, Украины и стран Прибалтики. Стоимость этого проекта оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром», в этот проект инвестировали пять нефтегазовых компаний из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Северный поток 2», санкции
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