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СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
По прогнозам правительства Германии, санкции США против газопровода могут вступить в силу уже на текущей неделе. Но у проекта еще есть шанс быть достроенным в 30-дневный период без штрафных санкций, полагает Берлин
Газпром GAZP ₽252,05 +0,51% Купить
Фото: DPA / ТАСС

Правительство Германии готовится к тому, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» могут вступить в силу уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики ФРГ, копия которого оказалась в распоряжении издания.

По прогнозам ведомства, во вторник, 17 декабря, сенат США утвердит оборонный бюджет на 2020 год, в который заложены санкции против газопровода. В этом случае «подпись президента ожидается к 20 декабря 2019 года». Санкции вступят в силу не позднее пятницы, отмечает издание.

В своем документе министерство экономики предупреждает, что федеральное правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать прокладке труб в датской экономической зоне.

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В то же время, как следует из документа, правительство Германии будет тщательно изучать последствия санкций для реализации проекта «Северного потока-2» после подписания закона Дональдом Трампом. Берлин по-прежнему видит шансы на то, что строительство трубопровода может быть завершено в течение 30-дневного периода, который, согласно закону, позволяет сторонам «свернуть» работу без штрафных санкций, пишет издание. Только после того, как все возможные варианты будут оценены, будет принято решение, «какими конкретными мерами» реагировать на закон, добавляет Bild.

В сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями
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Соединенные Штаты выступают против газопровода «Северный поток-2», полагая, что он усилит зависимость Европы от России. Законопроект об оборонном бюджете, предусматривающий санкции в отношении газопровода, палата представителей конгресса США одобрила 11 декабря. Законодатели планируют ввести ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Глава МИД Германии Хайко Маас ранее говорил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон не вводить санкции против газопровода.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: санкции, «Северный поток-2»
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