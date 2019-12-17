Захарова отреагировала на разгон протестующих у Рады из-за закона о земле

Захарова отреагировала на разгон протестующих у Рады из-за закона о земле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала разгон протестующих в Киеве возле здания Верховной Рады, оставшихся недовольными принятым ранее законопроектом о продаже земли.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» — написала дипломат.

Акции протеста возле здания Верховной рады в Киеве начались утром 17 декабря. Поводом для протестов послужило принятие законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. В акции участвовали до 4 тыс. протестующих, после чего протесты переросли в столкновения с правоохранителями. В полиции сообщили, что в результате стычек пострадали 17 полицейских. Задержаны 26 протестующих.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил действия участников протеста, из-за действий которых пострадали митингующие и сотрудники полиции. При этом украинский лидер отметил, что каждый гражданин страны имеет право на высказывание своего мнения.

13 ноября Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года. Таким образом, был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Правом будут обладать граждане Украины, украинские юридические лица, территориальные общины и государство. Иностранные компании или граждане также смогут приобретать права собственности, если пользуются украинскими землями более трех лет. При этом уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко исключил возможность продажи сельхозземель гражданам России. Он отметил, что в таком случае власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации земель.