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Столкновения протестующих с полицией в Киеве. Фоторепортаж
В центре Киева произошли стычки протестующих и полиции. По данным украинских СМИ, во вторник там проходят сразу четыре акции, одна из них — против законопроекта о рынке сельхозземель
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Акции протеста проходят у здания Верховной рады
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Во вторник парламент должен рассматривать законопроект о продаже земель сельхозназначения
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Ранее сообщалось​, что в связи с акциями протеста полиция ограничила движение в районе Рады
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Украинские СМИ сообщили о нескольких стычках протестующих с полицией
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Одна из них произошла​ после того, как полиция попыталась помешать протестующим поставить палатку, другая - когда к парламенту не пустили тракторы

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Киевская полиция сообщила, что с митингующими пытались провести профилактическую беседу
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
По данным правоохранительных органов, пострадали двое полицейских
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
По данным СМИ, в стычках использовались​ деревянные палки, перцовый газ и зеленка
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Теги: мультимедиа, Киев, Украина, протесты, Верховная рада
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