Столкновения протестующих с полицией в Киеве. Фоторепортаж

В центре Киева произошли стычки протестующих и полиции. По данным украинских СМИ, во вторник там проходят сразу четыре акции, одна из них — против законопроекта о рынке сельхозземель

Акции протеста проходят у здания Верховной рады Во вторник парламент должен рассматривать законопроект о продаже земель сельхозназначения Ранее сообщалось ​, что в связи с акциями протеста полиция ограничила движение в районе Рады Украинские СМИ сообщили о нескольких стычках протестующих с полицией Одна из них произошла​ после того, как полиция попыталась помешать протестующим поставить палатку, другая - когда к парламенту не пустили тракторы Киевская полиция сообщила, что с митингующими пытались провести профилактическую беседу По данным правоохранительных органов, пострадали двое полицейских По данным СМИ, в стычках использовались ​ деревянные палки, перцовый газ и зеленка