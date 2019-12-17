Общество , 17 дек, 15:00
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Столкновения протестующих с полицией в Киеве. Фоторепортаж
В центре Киева произошли стычки протестующих и полиции. По данным украинских СМИ, во вторник там проходят сразу четыре акции, одна из них — против законопроекта о рынке сельхозземель
Акции протеста проходят у здания Верховной рады
Во вторник парламент должен рассматривать законопроект о продаже земель сельхозназначения
Ранее сообщалось, что в связи с акциями протеста полиция ограничила движение в районе Рады
Украинские СМИ сообщили о нескольких стычках протестующих с полицией
Одна из них произошла после того, как полиция попыталась помешать протестующим поставить палатку, другая - когда к парламенту не пустили тракторы
Киевская полиция сообщила, что с митингующими пытались провести профилактическую беседу
По данным правоохранительных органов, пострадали двое полицейских
По данным СМИ, в стычках использовались деревянные палки, перцовый газ и зеленка